В Лиссабоне погибло 15 человек в аварии знаменитого фуникулера: фото

Авария фуникулера в Лиссабоне / © Associated Press

В среду, 3 сентября, в столице Португалии Лиссабоне в результате аварии фуникулера «Глория» погибли 15 человек, еще около 20 получили повреждения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщения спасательных команд.

Известно, что 18 человек получили ранения, пятеро из них — тяжелые, а 13 — легкие. Среди пострадавших есть ребенок.

Национальность жертв пока неизвестна.

Прокуратура начала расследование смертельной аварии.

По данным местных СМИ, трагедия произошла после того, как оборвался трос, который обеспечивал работу транспортного средства. Это привело к столкновению вагона со зданием.

© Associated Press

Президент страны Марсело Ребело де Соуза выразил соболезнования по поводу трагической аварии, выразив надежду, что власти вскоре установят ее причины.

© Associated Press

Линия фуникулера «Глория» была открыта еще в 1885 г. Она соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту (Верхний район), известным своей оживленной ночной жизнью.

Фуникулер эксплуатируется муниципальной компанией общественного транспорта Carris.

Его два вагона прикреплены к противоположным концам троса, а тягу обеспечивают электродвигатели на обоих вагонах.

Вагон в конце линии, очевидно, не был поврежден, но CNN Portugal сообщила, что пассажиры были вынуждены выпрыгивать из окон, когда произошел инцидент.

