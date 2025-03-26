В Литве 4 солдата США исчезли на полигоне вблизи Беларуси: вероятно, они погибли

Четверо солдат армии США пропали без вести в Литве. Литовские СМИ пишут, что они погибли.
Четверо солдат армии США пропали без вести в Литве во время военных учений на полигоне недалеко от границы с Беларусью.
Об этом сообщило посольство США в Вильнюсе.
"Солдаты, все из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии, проводили плановые тактические учения во время инцидента", – говорится в сообщении.
Вооруженные силы Литвы подтверждают, что во вторник в 16.45 поступило сообщение об исчезновении четырех американских солдат и одного гусеничного транспортного средства на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. В поисках были задействованы литовские и зарубежные военнослужащие, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны госграницы Литвы.
По данным источников литовского издания LRT, четверо американских солдат могли погибнуть. Официально эту информацию пока не подтвердили.
Ранее сообщалось, что Литва готова отправить войска в Украину.
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