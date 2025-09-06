В Литве будут включать сирены воздушной тревоги: в чем причина

Сирени / © Getty Images

Реклама

В Литве будут предупреждать население об опасности сиренами, если в воздухе будет зафиксирован беспилотник.

Об этом заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, передает LRT

«Если будет установлено, что беспилотник может переносить взрывчатку, может быть объявлен красный уровень тревоги. Если это произойдет, жители не должны удивляться — могут быть не только телефонные оповещения, но и сирены и другие меры предупреждения», — сказал министр.

Реклама

По словам Кондратовича, если военные определят, что дрон не представляет серьезной угрозы или вряд ли залетит в Литву, объявят «желтый» уровень тревоги. Жители возможных районов пролета получат уведомления с рекомендациями по безопасности, как и раньше.

Литва усилила меры безопасности в связи с риском распространения дроновых атак с территории Украины. На прошлой неделе там утвердили алгоритм реагирования на любые инциденты в воздушном пространстве. Согласно ему, в случае российских атак беспилотниками литовские военные и государственные органы обязаны мобилизовать ресурсы, повысить уровень тревоги и организовать совместный контроль воздуха вместе с пограничной службой.

Если возникнет реальная опасность, соответствующие силы будут готовиться к нейтрализации вражеских аппаратов.

Напомним, такие шаги стали реакцией на события июля, когда два российских беспилотника «Гербер» проникли на территорию Литвы со стороны Беларуси. Один из них перевозил взрывчатку весом около двух килограммов. Эксперты считают, что траектория полета дронов была изменена мерами радиоэлектронной борьбы, которые Россия применяла на фоне атак по Украине, и именно поэтому они оказались над литовской территорией.