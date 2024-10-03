Персонал поезда не смог объяснить пограничникам, откуда взялись эти надписи.

Литовские пограничники на контрольно-пропускном пункте на железнодорожной станции Кяна задержали российский транзитный поезд "Москва-Калининград", на котором была изображена запрещенная в этой европейской стране Z-символика.

Об этом сообщили в Службе охраны государственной границы Литвы.

На одном из вагонов пограничники заметили символы российского вторжения в Украину – букву Z и надпись ZOV, выполненные черной краской.

На российском транзитном поезде в Литве обнаружили запретную символику / Фото: Служба охраны государственной границы Литвы

На другом вагоне была провокационная надпись на русском языке: "Вильнюс — город России".

Персонал поезда не смог объяснить пограничникам, откуда взялись эти надписи.

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Литовские пограничники позволили продолжить движение поезда через Литву только после того, как начальник поезда и его подчиненные стерли эту символику. Для этого они использовали тряпки, песок и гравий.

Очищенное от провокационных надписей поезд продолжил движение после того, как состоялась обязательная процедура проверки всех пассажиров.

Напомним, губернатор Калининградской области РФ Антон Алиханов, выступая на съезде политологов, назвал непосредственным виновником войны в Украине немецкого философа Иммануила Канта, родившегося в Кенигсберге (нынешний Калининград) в начале 18 века.

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