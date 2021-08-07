В Литве хотят предлагать нелегальным мигрантам 300 евро, чтобы те вернулись в свои страны

Режим Лукашенко пропускает нелегальных мигрантов в страны ЕС.
В Литве планируют предлагать 300 евро мигрантам, чтобы те навсегда покинули их страну.
Об этом сказала директор Департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте в эфире LRT.
В Литве считают, что финансовое поощрение будет стимулировать нелегальных мигрантов покинуть их страну. Средства им будут предлагать пограничники.
"Литовские пограничники и миграционные службы предложат деньги нелегальным мигрантам, которые хотят вернуться в страну происхождения, чтобы ускорить их отъезд", — сказала Эвелина Гудзинскайте.
Напомним, режим Лукашенко пропускает через границу сотни беженцев из Африки и стран Ближнего Востока, из-за чего страдают соседние государства.
Читайте также:
- Литва больше ни при каких обстоятельствах не будет пускать к себе мигрантов, которые идут через белорусскую границу. Если надо, пограничникам разрешено воспользоваться силой.
- Рекордное количество мигрантов со стороны Беларуси пыталась пересечь литовскую границу.
- Жители приграничных городков в Литве подрались с полицией из-за сведения лагеря для мигрантов, прибывающих из Беларуси.
- В свою очередь мигранты, которые незаконно пересекли литовскую границу со стороны Беларуси, отказались принимать пищу от соцработников. И требуют, чтобы их выпустили из лагеря.