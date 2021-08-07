В Литве хотят предлагать нелегальным мигрантам 300 евро, чтобы те вернулись в свои страны

В Литве хотят предлагать нелегальным мигрантам 300 евро, чтобы те вернулись в свои страны

Режим Лукашенко пропускает нелегальных мигрантов в страны ЕС.

В Литве планируют предлагать 300 евро мигрантам, чтобы те навсегда покинули их страну.

Об этом сказала директор Департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте в эфире LRT.

В Литве считают, что финансовое поощрение будет стимулировать нелегальных мигрантов покинуть их страну. Средства им будут предлагать пограничники.

"Литовские пограничники и миграционные службы предложат деньги нелегальным мигрантам, которые хотят вернуться в страну происхождения, чтобы ускорить их отъезд", — сказала Эвелина Гудзинскайте.

Напомним, режим Лукашенко пропускает через границу сотни беженцев из Африки и стран Ближнего Востока, из-за чего страдают соседние государства.

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