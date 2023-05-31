В Литве хотят привлечь к ответственности пропагандистов Соловьева и Красовского: подробности

Глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас обратился к генпрокурору Литвы Ниде Грюнскене с просьбой начать расследование по факту возможного совершения военных преступлений и призывов совершать преступления против человечности и привлечь к ответственности российских пропагандистов Владимира Соловьева.

Об этом Кащюнас написал в своем Facebook.

"Эти распространители российской государственной пропаганды системно, методично и постоянно публично призывают военное руководство РФ и военнослужащих и бойцов скоординированных групп осуществлять обращение с людьми, запрещенными международным правом, и убийство лиц, защищенных международным правом в Украине", — говорится в сообщении.

В своем заявлении литовский политик отмечает, что Вильнюс принял, в частности, закон о ратификации Римского устава Международного уголовного суда, в котором есть пункт преступлений против человечности. К слову, Соловьев настаивает на совершении военных преступлений еще против других европейских государств и наций. В частности, Литвы.

Он пояснил, что, согласно 100 и 101 вв. Уголовного кодекса Литовской Республики за такие преступления принадлежит лишение свободы на срок от 5 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, расследователи установили, что у российского пропагандиста Владимира Соловьева есть тайная семья с баскетболисткой Светланой Абросимовой. Абросимова, как утверждают журналисты, является любовницей Соловьева, который официально женат и имеет 8 детей от разных браков.

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