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В Литве из школьной программы изъяли учебник по русскому языку, где детей приглашали в оккупированный Крым

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В Литве из школьной программы изъяли учебник по русскому языку, где детей приглашали в оккупированный Крым

Фото: pixabay.com

Школам разослали информацию о том, что этот учебник нельзя использовать.

В Литве изъяли учебник по русскому языку из школьной программы, где детей приглашали в РФ и оккупированный Крым.

Об этом сообщила министр науки и образования Литвы Юргита Шюгждинене, пишет Delfi.

"Прославляющие Россию тексты на фоне войны абсолютно неприемлемы", — сказала Шюгждинене.

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщали, что учащихся 6-12 классов литовских школ, изучающих русский язык, в учебниках приглашали посетить РФ и оккупированный Крым. Кроме того, в учебниках Россия представлена как "привлекательное демократическое государство".

"Мы конкретно договорились, что издатели в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации, как с учебником по русскому языку, не повторились. Учебник по русскому языку изъят из списка школьных пособий, его нет ни в одной системе", — подчеркнула Шюгждинене.

Напомним, в языковой школе Днепра произошел скандал – родителей оскорбили тексты, по которым их детей учат английскому языку. В одной из тестовых заданий в школе по английскому языку говорилось, что родной язык украинцев – русский. Когда родители сказали это преподавателям, те ответили – методика авторская, написанная много лет назад на русском и переделать ее они не могут.

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