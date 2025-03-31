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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Литве извлекли из болота бронемашину, в которой могут находиться пропавшие военные США

Литовская военная полиция и американские следователи продолжают работу на месте.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В Пабраде вытащили из болота машину американских солдат

В Пабраде вытащили из болота машину американских солдат / © из соцсетей

В Литве из болота вытащили бронемашину, в которой могут находиться четверо американских военных.

Об этом сообщили в Минобороны Литвы в соцсети X.

В заявлении литовского оборонного ведомства говорится, что «после шести дней упорных усилий» бронеавтомобиль удалось извлечь из болота.

После завершения операции литовская военная полиция и американские следователи продолжают работу на месте происшествия, отметили в литовском Минобороны.

«Мы будем сохранять терпение и сосредоточенность, пока они собирают больше информации о ситуации», — говорится в заявлении.

Напомним, 25 марта во время учений в Пабраде исчезли четыре американских военных вместе с бронеавтомобилем М88. На следующий день технику нашли в болоте — вероятно, бойцы были внутри.

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