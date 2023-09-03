В Литве могут пересмотреть правила получения вида на жительство белорусам

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости порядка въезда граждан Беларуси и получения ими вида на временное проживание.

Об этом информирует LRT.

Литовский президент отметил, что это необходимо сделать для обеспечения безопасности граждан Литвы. При этом у граждан Беларуси будет больше возможностей по сравнению с гражданами России для въезда и проживания в Литве.

"Надеюсь, что снова вернутся к правовому статусу передвижения граждан Беларуси и России через нашу границу, статус их вида на жительство в Литве. Нам приходится быть максимально готовыми к возможным провокациям. Мы должны приложить все усилия, чтобы люди в нашей стране могли жить безопасно", – заявил лидер Литвы.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь начала военные учения вблизи границ Литвы и Польши.

Кроме того, мы ранее информировали, что Эстония и Литва присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

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