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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Литве нашли машину пропавших американских солдат: подробности поисковой операции

Машина американских военнослужащих обнаружена затопленной в болоте на глубине нескольких метров.

Автор публикации
Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Военнослужащие США

Военнослужащие США / © Associated Press

Поиски пропавших американских солдат в Литве продолжаются уже третьи сутки. Военные сообщили, что нашли их автомобиль, но пока неизвестно, есть ли в нем люди.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Сотни человек участвуют в поисково-спасательной операции четырех военнослужащих США, которые пропали во время учений. Их бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules найдена в болоте на глубине примерно 5 метров.

“Сегодня практически все версии еще проверяются. Американцы также сообщили, что всю ночь продолжали поиски в окрестностях. Мы по-прежнему рассматриваем любые возможные сценарии. Пока мы не увидим автомобиль, который определенно находится на глубине нескольких метров, мы не можем подтвердить, есть ли в нем солдаты”, — сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

По информации издания Delfi, работы по подъему военного автомобиля на поверхность могут продлиться несколько дней. Для того чтобы это сделать, необходимо стабилизировать грунт и откачать воду.

За последние 24 часа к предполагаемому месту затопления машины была проложена новая дорога, чтобы могла подъехать тяжелая спецтехника.

Напомним, американские солдаты пропали на литовском полигоне вблизи границы с Беларусью. Литовские СМИ пишут, что они погибли.

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