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В Литве нашли мертвым четвертого американского солдата — подробности
Еще 31 марта в Беларуси намекали, что военный США — у них.
В Литве обнаружили тело четвертого американского военного.
Об этом выше объединение видов Вооруженных сил США, в составе Министерства обороны США (US Army Europe and Africa) сообщило 1 апреля.
Личность погибшего пока не разглашается.
Известно, что четвертый солдат армии США, приписанный к боевой группе 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии, был найден мертвым вблизи Пабраде (Литва) 1 апреля.
Генерал Кристофер Донахью, командующий Сухопутными войсками США в Европе и Африке, выразил благодарность за поддержку, которую во время поисков оказали литовские союзники.
«Мы полагались на них, и они вместе с нашими польскими и эстонскими союзниками, а также нашими собственными моряками, летчиками и специалистами из Инженерного корпуса помогли нам найти и вернуть домой наших солдат. Это трагическое событие, но оно еще раз подчеркивает, что значит иметь союзников и друзей», — сказал генерал Кристофер Донахью.
Что известно об исчезновении американских военных
Напомним, что рано утром 25 марта четверо солдат США пропали без вести на полигоне вблизи Беларуси. Первые три военных и их бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88A2 «Геркулес» были извлечены из торфяника 31 марта.
Военные были направлены в Литву в поддержку операции «Атлантическая решимость» для обеспечения надежного наземного сдерживания вместе с членами и партнерами Североатлантического союза.
«Я очень горжусь всей нашей командой, которая без устали работает над поиском и возвращением наших солдат и привлекает все силы и средства, необходимые для этого», — сказал Донахью.
Армия США сейчас расследует причины аварии.
31 марта белорусский официальный канал «Таможенные органы Беларуси» сообщил, что четвертый военный «задержан во время осуществления пограничного контроля на железнодорожной станции „Молодечно“ в одном из пустых вагонов поезда».
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