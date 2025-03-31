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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Литве найдены мертвыми американские военные, участвовавшие в учениях

Поиски четвертого военнослужащего продолжаются.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
Поиск военных в Латвии

Поиск военных в Латвии

В Литве найдены мертвыми три американских солдата, участвовавших в учениях вблизи Беларуси. Поиски четвертого продолжаются.

Об этом сообщили в Армии США в Европе и Африке.

«Три солдата армии США, приписанные к 1-й бронетанковой бригадной боевой группе 3-й пехотной дивизии, были найдены мертвыми в Литве сегодня, 31 марта», — говорится в сообщении.

В настоящее время поисково-спасательные работы для оставленного четвертого солдата продолжаются

Генерал-майор Кристофер Норри заявил, что солдаты, которых они потеряли, были не просто военными, а частью их семьи.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 25 марта трое солдат пропали без вести после того, как их бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88A2 Hercules попала в сложную ситуацию на полигоне во время выполнения задания по ремонту техники.

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