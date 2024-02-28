В Литве назвали идею Макрона о войсках НАТО в Украине "достойной внимания"

Судьба Европы — в Украине, отмечают в Вильнюсе.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что стоит задуматься над идеей французского президента Эмманюэля Макрона о размещении союзниками войск в Украине.

Об этом дипломат написал в своем Twitter (X).

Ландсбергис подчеркнул, что судьба всей Европы решается на поле боя в Украине. Именно поэтому озвученная инициатива стоит внимания.

"Во времена, подобные тем, в которых мы живем, очень необходимо политическое лидерство, амбиция и решимость мыслить нетрадиционно. Инициатива вчерашней встречи в Париже заслуживает внимания", — написал Ландсбергис.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины. Впрочем, "пока консенсуса относительно отправления войск нет". Впрочем, пока в Альянсе такую инициативу отвергли.

Тем временем в администрации президента РФ отреагировали на возможное введение войск НАТО в Украину. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, обсуждение на Западе возможности отправки войск в Украину — "важный и новый элемент".

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