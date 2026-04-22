В Литве назвали "риторикой запугивания" заявления Зеленского об угрозе от России

Путін погрожує країнам Балтії

В Литве считают, что президент Украины Владимир Зеленский преувеличивает угрозу нападения России на страны Балтии, назвав его заявления «риторикой запугивания».

Об этом сказала в среду, 22 апреля, премьер-министр страны Инга Ругийнене, которую цитирует издание Delfi.

По мнению главы литовского правительства, нет никаких предпосылок для такой риторики.

«Если бы мы видели, что такие предпосылки существуют, то, очевидно, наша риторика тоже изменилась бы», — добавила она.

При этом Инга Ругийнене подчеркнула, что Литва вкладывает значительные финансовые ресурсы в оборону и является членом НАТО.

«На сегодня, безусловно, нет никаких сигналов о том, что могли бы быть определенные моменты нападения здесь и сейчас», — заверила она.

В то же время Ругинене отметила, что Литва из-за близости к «зоне конфликта» и соседство с Беларусью, становится мишенью «различных провокаций и гибридных атак».

«Но для этого и необходима серьезная подготовка для необходимых ответных мер и адаптации, для приспособления наших стратегических планов в соответствии с сегодняшними реалиями», — сказала премьер Литвы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит большую мобилизацию для наступления на Украину или страны Балтии.

В Эстонии уже отреагировали на эти слова украинского президента, отметив, что подобные формулировки фактически воспроизводят российские пропагандистские нарративы.