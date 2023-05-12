В Литве недовольны российским Калининградом: какое название предлагают для города

Депутаты литовского Сейма Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в Государственную комиссию по литовскому языку с предложением переименовать российскую Калининградскую область, граничащую с этой страной, и город Калининград.

Об этом сообщает издание LRT.

Литовские политики напомнили, что нынешнее название является частью российского нарратива и возникло в результате агрессивных действий Советского Союза во время Второй мировой войны.

"Регион Советского Союза был назван в честь старого революционера-большевика Михаила Калинина. После смерти Калинина несколько городов были переименованы в его честь. Один из них — тогдашний Кенигсберг, а ныне Калининград — сохранил это название до сих пор”, — говорится в релизе.

Пауле Кузьмицкене, являющийся главой парламентской Комиссии по вопросам исторической памяти государства и борьбы за свободу, подчеркнул, что русификация названий региона была направлена на то, чтобы показать его принадлежность к Москве.

“Нам давно пора отказаться от советского наследия и не загрязнять наш государственный язык чужеродными телами. Мы солидарны с нашими польскими соседями и призываем не использовать в литовском языке навязанные нам искусственные названия", – поддержал коллегу депутат Семешка.

Литовские депутаты предлагают переименовать Калининград в Караляучюс.

Напомним, 10 мая комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши, действующая при Главной геодезической службе страны, приняла решение использовать для российского Калининграда польское название Крулевец, а для области – Крулевецкая область.

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