В Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за нелегалов из Беларуси

За минувшие сутки литовские пограничники задержали рекордное количество нелегальных мигрантов.

Вечером в пятницу, 2 июля, правительство Литвы приняло решение объявить режим экстремальной ситуации в стране из-за резкого увеличения потока нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Об этом сообщает литовское издание Delfi.

За прошедшие сутки литовские пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов. Это количество почти в три раза превышает предыдущие суточные рекорды. Всего в этом году в Литву через Беларусь пытались попасть 822 нелегала — это в десять раз больше, чем за весь 2020 год.

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Как сообщили в МВД Литвы, пока для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них уже занято около 500. Руководить операцией по нормализации ситуации назначен министр внутренних дел Агне Билотайте.

Напомним, что ранее непризнанный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что власти его страны не будут защищать Европу от нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды. По его словам, таков ответ Беларуси на санкции Запада.

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