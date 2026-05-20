Дополнено новыми материалами

В среду, 20 мая, в Литве объявляли воздушную тревогу и поднимали истребители НАТО из-за угрозы БПЛА вблизи границы с Беларусью. Гражданских призывали искать укрытие, а детей из школ и садов эвакуировали в хранилища.

Об этом сообщило литовское издание LRT.

«Причиной посылки предупреждения населению является радиолокационный сигнал с характеристиками, типичными для беспилотных летательных аппаратов. Активность вблизи литовской границы. Активирована миссия воздушного патрулирования НАТО», — говорится в заявлении Вооруженных сил Литвы.

Около 10:00 желтую категорию предупреждения о воздушной опасности объявили жителям Игналинского, Утенского, Швянчонского и Зарасайского районов, а красную — в Вильнюсском уезде.

Вблизи литовской границы был замечен беспилотник. Фото: LRT.

Тревога в Литве — людям приказали искать укрытие

Красный сигнал, который ввели в Вильнюсе и регионе, предупреждал жителей искать укрытие и ожидать отмены сигнала. Кроме того, школы и детские сады обязательно должны были перевести детей в хранилища.

По данным литовской полиции, этот инцидент похож на то, что наблюдали в течение последних дней в соседних Латвии и Эстонии. В то же время, предупреждения для жителей называют «стандартным превентивным мероприятием».

Закрытие аэропорта в Вильнюсе

Из-за тревоги утром 20 мая воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом было закрыто. В частности, некоторые рейсы были перенаправлены в аэропорт Риги в Латвии.

В то же время администрация аэропорта предупреждает, что из-за перебоев в работе возможны задержки рейсов в течение дня.

Национальное управление по управлению кризисными ситуациями (НУУКС) сообщило, что тревога была объявлена из-за сигнала, зафиксированного радарами, имеющего признаки беспилотного летательного аппарата.

Атака БпЛА — что известно

Заметим, что «красный» сигнал в Вильнюсском уезде был отменен около 11:00. «Желтый» уровень угрозы отменили почти в 11:25.

Представитель полицейского департамента Рамунас Матонис сообщил, что по состоянию на 11:20 не поступало никаких сообщений о падении и разбиении беспилотника на территории Литвы.

Напомним, на днях Эстония впервые сбила украинский дрон, летевший в Россию. Его сбил истребитель миссии воздушной полиции Балтии вблизи Кабликюла на юге страны — в болотистой местности.

После инцидента министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна заявил, что Украина имеет законное право наносить удары по российским военным объектам. В то же время, отметил он, Таллин не позволял использовать свое воздушное пространство для атак на Россию, а случаи связаны со средствами радиоэлектронной борьбы страны-агоресорки.

