В Литве подростки стреляли из пневматического оружия в школьника – эмигранта из России – за то, что он поддерживает Украину

В Литве подростки стреляли из пневматического оружия в школьника из России за то, что он поддерживает Украину. Полиция проводит проверку.

Об этом пишет "Настоящее время".

В Вильнюсе спор школьников о российской агрессии в Украине привел к стрельбе из пневматического оружия. Восьмиклассник Давид, который вместе с семьей в прошлом году уехал из России, получил травмы от выстрелов. Ровесникам, с которыми гулял мальчик, не понравилось, что тот поддерживает Украину. Мама пострадавшего мальчика уже обратилась в полицию.

Второй год российская журналистка Ирина Новик вместе с детьми живет в Вильнюсе. В литовской столице старший Давид учится в русскоязычной школе, где до 22 декабря у него не было проблем с одноклассниками. В тот день подросток с двумя приятелями пошел в пиццерию, где, по словам Давида, и произошел разговор о политике: "Один из них спросил второго, за кого я. Я сказал, что я за Украину. Они обо мне говорили в третьем лице. И один из них начал говорить о том, какие русские военные хорошие, а украинские плохие. Я в это не лез. Зачем? Я сказал, что мы можем об этом говорить, но чтобы не влияло на нашу дружбу".



Давид рассказывает, что в игровой комнате его приятели из конструктора собрали российский флаг. А затем один из парней предложил поехать в его район, чтобы пострелять по бутылкам из пневматического оружия. После стрельбы по мишеням, добавляет Давид, стрелять стали по нему: "Я начал говорить, что мне больно, не надо этого делать. Начал от них убегать и упал. Они решили поставить автомат к спине, сказали идти: “Или мы тебя расстреляем, бандеровец".

После этого Давид решил уехать домой, но по дороге на остановку приятели его догнали. "Они начали меня обнимать, извиняться. Один из тех, кто стрелял, говорил, что такого больше не повторится. Но другой сказал, кто знает, может, и повторится. И при этом мальчик, который говорил, что не повторится, включал гимн ЧВК "Вагнер".



О случившемся Давид рассказал маме. То, что произошло с сыном, для Ирины Новик стало шоком. Из Петербурга в Литву их семья переехала в прошлом году именно из-за российского вторжения в Украину: "Твердая антивоенная позиция. Естественно, все, что происходит с политзаключенными, с выборами, со свободой слова, здесь можно бесконечно перечислять. Было несколько моментов, когда я понимала, что у меня дети бояться разговаривать в парадной, потому что есть камеры, а мы говорим про Путина. Они меня спрашивают, а мы можем про это говорить? Я не хочу такого. Вот сейчас, к сожалению, история закрутилась таким образом, что мы как будто оказались в реальности, от которой мы уехали".

О нападении на сына Ирина рассказала классному руководителю Давида. Позже на связь вышли и родители двоих школьников. "Как я поняла, папа одного мальчика только от меня узнал, что он тоже стрелял. Сын ему сказал, что не стрелял. Мама второго мальчика, было слышно по голосу, что она очень испугалась. Использовала риторику в духе, я хочу с вами поговорить как мама, подумайте про будущее моего сына. Они же дети", – говорит Ирина Новик.

О том, как действовать дальше, россиянка думала сутки. На следующий день после стрельбы написала заявление в литовскую полицию. Ирина добавляет, что преследует две цели: чтобы разобрались по закону, а школьников, которые стреляли в сына, исключили из учебного заведения.

В полиции Вильнюса говорят, что информацию получили.

"Его мама написала заявление. Пока будут опросы пострадавшего, опросы других детей и родителей. Пока стадия опросов", - уточнили в полиции.

В литовской полиции говорят, чтобы принять процессуальное решение, понадобится, согласно с законом, 10 дней.

"Очень поганое ощущение. Уехать из своей страны как раз от того, от чего я детей увозила, именно от этой школьно-подростковой среды. Я знаю, что даже в нашей бывшей школе все процветает буйным цветом. Все эти военные приходят, рассказывают про свои геройские подвиги. Конечно, я ожидала, что здесь этого вообще не будет. Я в шоке от причины. Уже чуть меньше от того, к чему это привело", – говорит мама Давида.

В случае неудовлетворительного решения полиции женщина намерена его обжаловать.

Напомним, Литва продлила временную защиту для украинских беженцев еще на год – до марта 2025 года.

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