В Литве пограничники не пропустили российские вагоны с военной символикой

Пять вагонов должны быть возвращены в Калининградскую область, и только тогда поезда смогут проехать по территории Литвы.
В Литве пограничники на пункте Кибартай не пропустили в страну поезд с российской военной символикой на вагонах.
Об этом сообщает DELFI.
Служба охраны госграницы Литвы заявила, что пограничники распорядились отцепить пять вагонов и вернуть их в Калининградскую область.
"В одном поезде было три вагона, в другом — два. Пустые вагоны должны были следовать через Литву транзитом в Беларусь. Пограничники не позволили этого сделать, а также информировали о вагонах "Литовские железные дороги", — говорится в сообщении.
Поддержка Литвой Украины в борьбе с российской агрессией
Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц, поврежденных на войне. Две гаубицы PzH2000 уже по пути в Украину после ремонта.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил 12 октября о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут зимнее снаряжение, оружие, тепловизоры, БПЛА.
Литва, Латвия и Эстония призывают ЕС и международные сообщества помочь Украине создать специальный трибунал для России.
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что Литва не будет предоставлять убежище убегающим от мобилизации россиянам.
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