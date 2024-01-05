В Литве предлагают вместо русского языка в школах изучать украинский

Литва может заключить соглашение с Украиной по изучению украинского языка в школах.

В Литве предлагают перевести русскоязычные школы на литовский язык обучения, а в качестве иностранного языка учить украинский, а не русский.

Об этом заявил глава Министерства образования страны Гинтаутас Якштас, информирует Ziniu Radijas.

Он заявил, что Литве нужно поступить так же, как соседние Эстония и Латвия.

Министр отметил, что Литва должна ориентироваться в обучении только на официальные языки Евросоюза, а также заключать двусторонние договоренности с дружественными странами.

"Например, с Украиной, чтобы обучение шло на языке этого нацменьшинства", – сказал Якштас.

Он отметил, что Министерство образования в ближайшее время подготовит предложения правительства по переходу российских школ на обучение на литовском.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила очередной пакет военной помощи от Литвы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Литве предлагается ввести одинаковые санкции против россиян и белорусов.

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