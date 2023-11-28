В Литве предлагают ввести одинаковые санкции против россиян и белорусов: подробности

Поскольку Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы предупреждает об угрозах, происходящих от Беларуси, министерша внутренних дел Агне Билотайте утверждает, что необходимо вернуться к обсуждению унификации санкций против россиян и белорусов.

Об этом пишет Delfi.

"Считаю, что следует вернуться к этим дискуссиям и еще раз поговорить с парламентариями, потому что есть новые обстоятельства, которые необходимо оценить", — сказала министерша на пресс-конференции, организованной МВД в понедельник, 27 ноября.

"Эти дискуссии продолжаются, особенно после того, как ДГБ публично представил общественности свои аргументы, указывая реальные угрозы", — добавила она.

Белотайте утверждает, что Министерство внутренних дел по-прежнему поддерживало применение этих мер.

Весной Сейм ввел национальные санкции против граждан России и Белоруссии. Законопроект об ограничительных мерах через военную агрессию против Украины ужесточил порядок предоставления вида на постоянное или временное проживание, выдачи виз и запретил перемещение граждан России через внешнюю границу Европейского Союза (ЕС).

Ограничено также право граждан России на покупку недвижимости в Литве. Однако президент ветировал этот закон. Глава государства отметил, что парламент должен занять единую позицию и унифицировать ограничения, применяемые как к россиянам, так и к белорусам, однако Сейм отклонил вето Науседы.

Читайте также: