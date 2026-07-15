В Литве предупредили об атаке России на НАТО: Кремль "взорвался" заявлениями

Спикер Путина Дмитрий Песков / © Associated Press

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия планирует атаки на инфраструктуру стран НАТО. По его словам, об этом свидетельствуют разведывательные данные. У президента РФ Путина отреагировали и обвинили страну-члена НАТО в накоплении вооружения.

Литовский президент сказал в интервью информационному агентству BNS, что на фоне угрозы Литва усиливает безопасность вокруг энергетических и транспортных объектов как меру пресечения.

«У нас есть такие сигналы, которые мы получаем от наших (разведывательных) служб. Они не определяют четко место или время… потому что противник еще не завершил свое планирование, а мы знаем только о планировании или цели», — сказал Науседа.

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Он не раскрыл, есть ли информация о том, когда и где планировались атаки против стран-членов НАТО, но добавил, что речь идет о Польше или странах Балтии. По его словам, подобные нападения РФ направлены на испытание единства Североатлантического союза.

«Это могут быть разные средства, направленные на физическое повреждение критической инфраструктуры… Во что бы то ни стало, что останавливает функционирование этих объектов», — сказал он.

У Путина истерически отреагировали

После этого спикер Путина Дмитрий Песков набросился на Литву с обвинениями, что вроде бы таким образом страна оправдывает подтягивание западного оружия. Более того, российский политик назвал это «порцией страшилок».

«Прибалтика пугает население „российской угрозой“, чтобы подтянуть в регион больше инфраструктуры НАТО», — цинично заявил Песков.

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Угроза нападения РФ на НАТО — последние новости

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время своего визита в США предупредил союзников НАТО и Украины о провокациях Москвы. По его словам, Россия планирует использовать украинские беспилотники для нападения на государство-член НАТО или на себя.

По данным западных СМИ, Европа готовится к войне с Россией. Финляндия строит бункеры. По оценкам властей, только в Хельсинки насчитывается около 5500 бункеров. А Польша проведет совместные военные учения, в которых примут участие британские и французские военные.

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