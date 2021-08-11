В Литве протестовали против COVID-паспортов: произошли столкновения с полицией

В Литве протестовали против COVID-паспортов: произошли столкновения с полицией

Задержали нескольких человек.

Масштабные протесты против COVID-паспортов состоялись в Литве.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 августа.

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Протестующих возмутило решение правительства ввести коронавирусные сертификаты для входа в кафе, магазины и общественный транспорт.

Акцию устроили напротив парламента. Участие в митинге приняли около пяти тысяч человек. В руках митингующие держали флаги, зажигали файеры, а некоторые имели звезды, похожие на те, что во время нацистстькои оккупации носили евреи.

Новости мира: масштабные протесты против коронавирусных сертификатов состоялись в Литве

Между тем власти Вильнюса с середины сентября планирует еще и ограничить право на бесплатное лечение для тех, кто заразился COVID и не получил прививки. Активисты угрожали тем, что не будут соблюдать следующие правила, если эти ограничения введут. Уже под вечер акция переросла в столкновения с полицией. Правоохранители задержали нескольких человек.

Как сообщалось, во Франции около 204 тысяч человек по всей стране в третий раз вышли на марш "Свободы" против "пропусков здоровья", наличие которых вскоре станет необходимым для посещения ресторанов и других общественных мест.

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