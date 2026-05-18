В Литве разбился неизвестный беспилотник: подозревают Украину

Фото: D. Umbraso/LRT

В Литве нашли беспилотник, который может быть украинским. Поиски обломков беспилотника продолжаются сегодня утром, 18 мая. Впоследствии удастся определить тип беспилотника.

Об этом сообщает глава Национального центра кризисного управления Вильмантас Виткаускас.

Вчера, 17 мая, в Утенском районе на северо-востоке Литвы упал неизвестный беспилотник. Он разбился. По предварительным данным, это может быть украинский дрон.

«Похоже, это украинский беспилотник. Сейчас рассматриваются несколько модификаций, но мы достигли стадии, когда должны руководствоваться не предположениями, а фактами», — говорит Вильмантас Виткаускас.

Сегодня собираются определить тип и модификации беспилотника. В то же время в Литве стали искать виновных в том, как беспилотник залетел в страну.

«Самый важный вопрос — как беспилотник попал в Литву, на какой высоте он летел, какие пробелы у нас обнаружены», — добавил глава Национального центра кризисного управления Литвы.

Поиски обломков беспилотника прекратили ночью, однако возобновили с утра понедельника. На месте работают сотрудники полиции и бойцы антитеррористического подразделения ARO.

«Цель этой операции — собрать все обломки, все компоненты, которые помогут нам определить траекторию полета, направление, цели и другие параметры этого беспилотника», — сообщил Виткаускас.

Взрывчатых веществ пока не нашли. Взрывы не фиксировались. Местные жители сообщили о падении беспилотника в воскресенье после 19:00.

Украинские дроны раньше падали в Литве. Это произошло в марте 2026 года, когда украинский военный беспилотник потерпел крушение на озере Лавис в Варенском районе, недалеко от границы с Беларусью. Дрон должен был атаковать РФ, однако упал в Литве из-за действия РЭБ.

Президент Литвы Гитанас Науседа уже предупредил страны, которые «воюют в Европе», чтобы они не использовали территорию Литвы для своих атак, иначе это будет грубым нарушением суверенитета и международного права.

Украинский дрон Magura мог оказаться в водах Греции

Напомним, власти Греции активизировали расследование после обнаружения у курортного острова Лефкада в Ионическом море боевого беспилотника, который саперы уже взорвали в пределах контролируемой операции.

По оценкам специалистов и данным медиа, аппарат очень похож на украинский морской дрон-камикадзе Magura V3. Эксперты предполагают, что операторы могли потерять управление над устройством, а его потенциальной целью в Средиземном море были танкеры «теневого флота» РФ.

Сейчас специалисты исследуют серийный номер и спутниковую навигацию беспилотника на военно-морской базе.

