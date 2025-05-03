В Литве россиян будут лишать вида на жительство: по какой причине

Флаг литвы / © Getty Images

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Начиная с субботы, 3 мая, в Литве вступил в силу закон, согласно которому граждане России могут потерять право на постоянное проживание в стране, если без уважительных причин регулярно посещают Россию или Беларусь.

Об этом сообщает LRT.

Согласно новым правилам, вид на постоянное проживание аннулируется, если гражданин РФ ездит в Россию или Беларусь чаще одного раза в три месяца без объективной причины.

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Исключения предусмотрены для путешествующих по уважительным причинам, а также для членов экипажей и работников компаний, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки — как в рамках ЕС, так и транзитом через Литву.

По состоянию на 1 апреля этого года постоянные виды на жительство в Литве имели 14 652 гражданина России, по данным Департамента миграции.

Соответствующий закон был принят еще в 2023 году. Он является частью более широких ограничительных мер по отношению к гражданам стран-агрессоров — России и Беларуси — и направлен на демонстрацию поддержки Украины. Срок действия закона установлен до 2 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что Литва намерена модернизировать и укрепить второй маршрут через Сувальский коридор — важнейший контрольный пункт на границе с Польшей, рассматриваемый как один из наиболее вероятных районов для предстоящего нападения России.

Мы ранее информировали, что латвийский парламент сделал первый шаг к введению запрета на туристические услуги, предусматривающие поездки в Россию и Белоруссию.