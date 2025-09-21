Обучение в Беларуси

После проведения военных учений Запад-2025 на территории Беларуси, войска будут оставаться в боевой готовности, чтобы использовать их против Запада на регулярной основе.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал литовский политик, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

«Мы имели возможность наблюдать за официальным мероприятием, военными учениями „Запад-2025“, которые носят агрессивный характер и направлены против Запада. Эти учения не завершатся просто так, ведь методы их проведения разрабатывались годами. Они инструменты, которые используют Беларусь, Россия и, возможно, еще некоторые другие участники», — пояснил политик, подчеркнув, что это отражает военную доктрину России.

Он добавил, что войска будут оставаться в боевой готовности и могут применяться против Запада на регулярной основе, что создает постоянное напряжение в регионе.

По словам Ауштрявичюса, Литва выстраивает фортификационные сооружения и рассматривает возможность закладки мин на определенных расстояниях.

«Такие меры безопасности абсолютно необходимы, и они будут продолжаться. Литва планирует посылать 1 млрд евро в течение ближайших 5 лет для укрепления восточной границы с Калининградом. Хотя у других стран НАТО есть другие взгляды и не чувствуют угрозы с востока, мы должны подчеркивать, что в случае угрозы мы будем первыми, кто примет удар на себя», — отметил политик.

Он добавил, что именно поэтому Литва увеличивает расходы на оборону до 5% ВВП.

«Но чем дальше западнее, тем страны меньше инвестируют в оборону. Мы должны действовать вовремя, сохранять единство и координировать совместные усилия в правильный момент», — заключил Ауштрявичюс.

