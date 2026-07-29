В Литве "сожгли" тайный тоннель из Беларуси, и это уже не в первый раз: что за этим стоит

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Литовские пограничники обнаружили подземный тоннель , ведущий с территории Беларуси в Литву. По предварительной оценке, его могли использовать для незаконной переправки мигрантов через государственную границу.

Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT), пишет LRT.lt.

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Тоннель нашли в минувшую среду в Варенском районе на юго-востоке страны. Во время патрулирования пограничники зафиксировали вибрации почвы, свидетельствовавшие о возможной прокладке подземного хода со стороны Белоруссии.

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Для проверки информации литовские стражи порядка привлекли польских специалистов, которые привезли специальное оборудование для поиска подземных тоннелей. После бурения контрольного отверстия был обнаружен подземный ход, который на тот момент еще не имел выхода на территорию Литвы.

По данным VSAT, диаметр тоннеля составляет около одного метра, а глубина его залегания – примерно 1,5 метра.

В ведомстве отметили, что это не первый подобный случай. Ранее аналогичные тоннели уже находили как в Литве, так и Польше. Их использовали для контрабанды товаров, а также незаконной переправки людей через белорусскую границу.

Напомним, ранее польские пограничники также сообщали об обнаружении подземных тоннелей на границе с Беларусью , которые, по их данным, использовали для незаконной переправки мигрантов. В Варшаве считают, что организаторы нелегальной миграции ищут новые способы обхода усиленного пограничного контроля.

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