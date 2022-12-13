В Литве требуют разъяснений от сотрудников "Дождя", чем они будут заниматься после закрытия канала

Российский канал "Дождь" должен объяснить, чем будут заняты их сотрудники в Литве после аннулирования лицензии и закрытия канала.

Миграционная служба Литвы ожидает объяснения от российского телеканала "Дождь" – чем будут заниматься его сотрудники, находящиеся в Литве с рабочими визами, после того как телеканал лишили лицензии на вещание.

Об этом рассказала глава Управления по делам гражданства и миграции Литвы Майра Розе, сообщает национальный вещатель LSM.

"Телеканалу выдали 13 виз. Цель была — обеспечить вещание телеканала. Среди получателей есть режиссеры, операторы, другие сотрудники. Поэтому сейчас, когда лицензия аннулирована, надо понять, сохранилась ли цель выдачи виз", — пояснила Розе.

По ее словам, отзыв лицензии на вещание не означает, что сотрудники телеканала потеряли право находиться в Латвии. Однако им необходимо до 20 декабря предоставить информацию о том, чем они будут заниматься. Впоследствии будет приниматься решение о том, что делать дальше.

"Мы слышали, что "Дождь" планирует продолжить выкладывать контент в Youtube, и это тоже в каком-то смысле создание передач. Поэтому мы написали этой компании, отправили вопросы о каждом человеке — пусть дадут пояснения, чем будет заниматься человек, и сохраняется ли изначальная цель получения визы", – сказала Розе.

Однако если Служба госбезопасности Латвии (VDD) выяснит, что конкретный сотрудник угрожает государственной безопасности страны, его визу немедленно аннулируют.

Скандал на российском телеканале "Дождь" и аннулирование лицензии на вещание

На российском телеканале "Дождь" в одной программе ведущий Алексей Коростелев заявил о помощи в оснащении мобилизованных оккупантов, воюющих против Украины.

Позже его уволили с телеканала.

Во вторник, 6 декабря стало известно, что национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение об аннулировании лицензии канала "Дождь".

Впоследствии лицензию на вещание телеканала "Дождь" аннулировали в Литве.

Эстония также отозвала лицензию на вещание телеканала.

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