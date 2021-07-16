В Литве уничтожили около пяти тысяч доз вакцины Moderna: что случилось

Часть доз уничтожили из-за окончания срока годности.
В течение последних двух дней в Литве утилизировали около пяти тысяч доз американской вакцины Moderna.
Об этом со ссылкой на орган здоровья сообщает издание Delfi.
По словам главы Вильнюсского центра вакцинации Кипраса Красаускаса, часть доз уничтожили из-за окончания срока годности.
"Сейчас, насколько мне известно, некоторые муниципалитеты даже не принимают вакцины. Они просто говорят не надо, потому что мы не используем их, тогда вы сделаете нас виновными в том, что вакцинация не была проведена в срок", — считает он.
Красаускаса считает, что власти страны должны поощрять население к вакцинации от COVID-19. Именно тогда, отмечает он, проблема сроков годности исчезнет.
Как сообщалось, Украина в июле должен получить 2 млн доз вакцины от компании Moderna против коронавируса. Предусматриваются поставки и других препаратов. Всего к концу июля в Украине запланировано поставку более 8000000 доз вакцин. В августе должен поступить в Украину кроме Pfizer, CoronaVac, 2 млн доз вакцины Novavax.