В Литве уничтожили около пяти тысяч доз вакцины Moderna: что случилось

В Литве уничтожили около пяти тысяч доз вакцины Moderna: что случилось

Часть доз уничтожили из-за окончания срока годности.

В течение последних двух дней в Литве утилизировали около пяти тысяч доз американской вакцины Moderna.

Об этом со ссылкой на орган здоровья сообщает издание Delfi.

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По словам главы Вильнюсского центра вакцинации Кипраса Красаускаса, часть доз уничтожили из-за окончания срока годности.

"Сейчас, насколько мне известно, некоторые муниципалитеты даже не принимают вакцины. Они просто говорят не надо, потому что мы не используем их, тогда вы сделаете нас виновными в том, что вакцинация не была проведена в срок", — считает он.

Красаускаса считает, что власти страны должны поощрять население к вакцинации от COVID-19. Именно тогда, отмечает он, проблема сроков годности исчезнет.

Как сообщалось, Украина в июле должен получить 2 млн доз вакцины от компании Moderna против коронавируса. Предусматриваются поставки и других препаратов. Всего к концу июля в Украине запланировано поставку более 8000000 доз вакцин. В августе должен поступить в Украину кроме Pfizer, CoronaVac, 2 млн доз вакцины Novavax.

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