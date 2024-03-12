В Литве впервые задержали автомобиль на российских номерах: его могут передать Украине

Зарегистрированные в РФ автомобили не могут находиться на территории Литвы.

В Литве таможенники 11 марта задержали первый легковой автомобиль с российскими номерами. Транспорт могут передать Украине.

Об этом сообщает Delfi.

Так, литовские таможенники в пункте пропуска Мядининкай задержали легковой автомобиль Audi Q7 с регистрационными знаками РФ. Гражданин Молдавии ехал на нем из Литвы в Беларусь.

По его словам, он не знал о введенных Евросоюзом ограничениях. Владелец автомобиля — гражданка России, но гражданин Молдовы находился в автомобиле один.

Водителя ознакомили с действующими с 11 марта 2024 года правилами и проинформировали, что его ждет штраф и конфискация автомобиля. Также был составлен протокол об административном правонарушении.

С 11 марта этого года зарегистрированные в России автомобили не могут находиться на территории Литвы, они должны быть перерегистрированы.

Машина стоимостью 41 690 евро, скорее всего, будет конфискована и передана для нужд Украины.

Эстония, Литва и Латвия 13 сентября 2023 года объявили, что больше не будут впускать на свою территорию авто с российскими номерами.

Напомним, в России упал самолет Ил-76 – СМИ назвали количество жертв (первые видео с места падения).

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