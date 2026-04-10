В Литве закрыли аэропорт из-за воздушных шаров: власти заявляют о гибридной атаке

Вильнюсский аэропорт в Литве сегодня, 10 апреля, пришлось закрывать. Причиной стал налет воздушных шаров — метеозондов. Об этом сообщил советник Национального центра кризисного управления (NKVC) Дариус Бута.

Ночью воздушные шары были запущены в сторону Литвы. Часть из них специально летела именно в аэропорт Вильнюса. Об этом сообщили в эфире LRT.

«Вчера вечером было зафиксировано до 20 знаков навигации, типичных для контрабандных воздушных шаров», — заявил Бута.

По оценкам экспертов, контролировавших воздушное пространство Литвы, сразу несколько метеозондов летели на территорию аэропорта.

Национальный центр кризисного управления Литвы продолжает расследование, и сможет сказать позже, был ли на этих метеозондах какой-нибудь груз.

В аэропорту Вильнюса ввели ограничения на использование воздушного пространства в четверг в 22:30 и сняли его через 5 часов. Поэтому восемь рейсов перенаправили в аэропорт города Каунаса, и еще два — в Ригу, в Латвии. Девять рейсов отменили, еще два — задержали.

Ограничение воздушного пространства из-за налета воздушных шаров коснулось 3000 пассажиров. В аэропорту Вильнюса также прогнозируется задержка рейсов на 10 и 11 апреля.

Власти Литвы рассматривают подобные налеты как гибридную атаку со стороны минского режима.

Что еще известно об остановке аэропортов в Литве

Последний индицент произошел сегодня, 10 апреля. Перед этим аэропорты в Литве также закрывали из-за угрозы беспилотников, которые долетали из Белоруси. Литва даже готовит четыре сценария в случае нападения России.

Предыдущий инцидент произошел 31 марта. Тогда аэропорт Вильнюса закрывали из-за аналогичной активности неизвестных воздушных шаров. С начала года таких налетов произошло уже семь.

В конце 2025 года Литва объявила чрезвычайное положение из-за таких атак. Пограничники и военные получили разрешение сбивать шары, если они угрожают инфраструктуре.