В то же время, частные торговцы оружием в Литве получили право продавать оружие, разрешенное в гражданском обращении.

В Литве запретили владеть оружием проживающим в стране россиянам и белорусам.

Литовский парламент принял соответствующий закон 15 декабря. За него проголосовали 106 депутатов Сейма, против не выступил ни один, 10 депутатов воздержались.

Об этом говорится в сообщении на сайте Сейма.

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По инициативе парламентского Комитета национальной безопасности и обороны (КНБО) в проект было внесено дополнение о запрете на приобретение и хранение оружия, вооруженных принадлежностей, боеприпасов и их частей для граждан РФ и РБ.

В то же время, частные торговцы оружием в Литве получили право продавать оружие, разрешенное в гражданском обращении.

"Стрелки, солдаты-добровольцы, военнослужащие профессиональной военной службы наконец-то смогут приобрести в Литве оружие категории А. Полгода назад мы разрешили его иметь, теперь мы делаем возможным его приобретение здесь, в Литве", — пояснил глава КНБО Лауринас Кащюнас.

Важность этого положения отметил вице-спикер Сейма Паулюс Саударгас, который предложил учитывать опыт формирования территориальной обороны в Украине. По его мнению, правильнее предоставить возможность всем, кто готов защищать страну в случае внешней агрессии, приобрести оружие заранее. В таком случае у людей будет достаточно времени, чтобы "привыкнуть к оружию, тренироваться с ним в тире, поставить оптику, тепловизионный прибор… чтобы, не дай Бог, в случае необходимости они могли пойти защищать страну".

Отметим, Латвия и Эстония запретили владеть оружием проживающим в этих странах россиянам и белорусам в октябре.

Напомним, глава литовского МИД призвал предоставить Украине современное оружие, что позволит ВСУ продвинуться дальше.

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