В Литве заявили, что Путин готовит войну с НАТО: подробности от разведки

Владимир Путин / © Associated Press

После войны против Украины Россия может быть готова к полномасштабному военному столкновению с НАТО через шесть лет при условии отмены международных санкций.

Об этом говорится в ежегодной оценке угроз национальной безопасности, которую литовская разведка обнародовала в пятницу, 6 марта, передает Reuters.

Милитаризация границ и расширение армии

Литовские аналитики отмечают, что Москва уже приступила к расширению воинских частей на границах со странами Альянса. Подразделения, которые получают боевой опыт в Украине, в будущем планируют использовать в качестве центров противостояния с НАТО.

Согласно отчету, российское руководство стремится создать армию, которая будет на 30–50% больше существовавшей до 2022 года. Кроме количественного роста, ожидается технологическое обновление войск и полное восстановление стратегических резервов вооружения.

«Россия будет готова к обычному военному конфликту с НАТО. Главными целями РФ остаются изменение баланса сил в Европе в ее пользу, а также полное подчинение Украины», — отмечается в документе.

Роль Китая и глобальные угрозы

Отмечается, что развитие российского военно-промышленного комплекса стало возможным благодаря поддержке Китая. Это и позволило Кремлю снизить зависимость от западных технологий. Разведка предупреждает, что после завершения боевых действий избыток производимого вооружения будет иметь негативные последствия для глобальной безопасности.

В отчете также упоминаются гибридные угрозы, в том числе инциденты со взрывами посылок в 2024 году. Литовские чиновники прямо обвиняют в этих акциях российскую военную разведку, отмечая, что такие диверсии могли привести к человеческим жертвам.

Инциденты в Балтийском море

Отдельное внимание уделено повреждениям подводной инфраструктуры (газопроводов и кабелей связи) в Балтийском море, фиксировавшихся с 2023 года. Несмотря на то, что перебои приводили к выходящим из российских портов суднам, разведка Литвы считает эти случаи неумышленными.

«Расследование не проводилось нашей разведкой… но у нас есть ответ, что это был непреднамеренный инцидент», — подтвердил руководитель военной разведки Литвы Миндаугас Мазонас.

Вместе с тем, в регионе сохраняется состояние повышенной готовности, а НАТО заявляет об усилении своего присутствия в Балтийском море для защиты стратегических объектов. Министерство обороны России на момент выхода отчета не предоставило комментарии об обнародованных данных.

