В Литве заявили, что военная мощь Запада начала расти, но ее очень мало

В Литве считают, что нужно вернуть все на уровень Холодной войны.

Мощности оборонной промышленности стран Запада растут, но они все еще не удовлетворяют спрос, вызванный агрессией России против Украины.

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Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, информирует LRT.

Во время участия в заседании Военного комитета НАТО он заявил, что в настоящее время практически все Западные страны увеличили расходы на оборону, однако он считает, что необходимо восстановить те же мощности, которые были во время Холодной войны.

"Мощности военного производства увеличиваются, но заказы они не покрывают. Достижения Украины также оказывают прямое влияние на нашу готовность, поэтому мы говорим, что промышленные мощности должны быть немедленно увеличены", — заявил Рупшис.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны Литвы заявили, что пока нет угрозы нападения России на НАТО, поскольку у Кремля нет ресурсов для открытия второго фронта.

Кроме того, мы ранее информировали, что немецкая бригада в Литве будет защищать восточный фланг НАТО.

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