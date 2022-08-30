В Литве заявили об "очень опасном рубеже" для Беларуси из-за провокации на границе между странами

В Литве назвали действия белорусских должностных лиц, повредивших ограждение на границе с Литвой, "балансирующей на очень опасной грани" провокацией.

Советник литовского президента Кястутис Будрис рассказал, что белорусских чиновников отправляют в другую страну для порчи имущества и средств защиты. Такие действия ставят Литву в "очень опасную зону".

Об этом сообщает издание Delfi.

"Одно дело — привести мигрантов к границе и вытолкнуть их, другое — то, что мы наблюдаем прямо сейчас, — это разрушение забора. Мы оказались на очень тонком и опасном пределе относительно того, как квалифицировать такие действия. Это как минимум провокация", — отметил советник главы государства.

Следует отметить, что Литва на днях завершила строительство физического барьера с колючей проволокой на всем граничащем с Беларусью сухопутном участке. Его необходимость возникла после наплыва в 2021 году нелегалов из Беларуси, который в Литве расценили как искусственный миграционный кризис.

Отмечается, что с начала года наплыв мигрантов снизился, однако сейчас их количество растет снова. В Службе охраны госграницы Литвы заявили, что участились попытки повредить забор. Этому способствуют сами белорусские пограничники. Задержать таких лиц литовским силовикам пока не удалось.

Напомним, Литва за 1 млн. евро приобретет 37 польских беспилотников-камикадзе Warmate для Вооруженных Сил Украины.

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