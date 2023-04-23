В Литве жители получают фейковые письма о призыве на войну в Украине: что известно

В последнее время стало больше фейков о международной бригаде.

В Литве раздают фейковые письма от имени Министерства обороны. В них говорится, что якобы литовское население вербуют на войну в Украину.

Об этом сообщает LRT.

В сообщениях указывается о создании литовско-польско-украинской бригады имени гетмана Константина Острожского. Мол, его бойцов вроде бы отправляют на войну в Украину.

"Злоумышленники используют для распространения этой информации специально созданный домен kariuomene.com, они рассылают письма, в которых указывают, что проходит призыв граждан Литвы в армию, а после службы их пошлют воевать в Украину", — предупреждают в Минобороны Литвы.

В литовском министерстве отмечают, что литовско-польско-украинская бригада действительно существует, но работает по отдельному мандату. Также отмечается, что в последнее время в Сети увеличилось количество фейков о международной бригаде, в основном их распространяли российские пропагандисты на своих порталах. Сходные письма также получили жители Польши.

Как сообщалось, гражданам России будет запрещено получать ППП – вид на постоянное проживание и покупать недвижимость в Литве, однако не всем и не на постоянной основе.

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