В Литву прибудет 400 американских военных: им предоставят системы ПВО малой дальности

Блинкен заявил, что администрация США сейчас пересматривает присутствие своих военных во всем мире, в том числе и постоянное их размещение.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Вильнюсе, заявил, что в Литве будут дополнительно дислоцированы 400 американских военных.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Дополнительные 400 военных из боевой группы Первой бронебригады США в ближайшие дни прибудут в Литву", — заявил Блинкен на совместном брифинге с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

Таким образом, количество американских военных в Литве вырастет примерно до 1 тыс. человек. Как сообщается, в настоящее время на полигоне Пабраде в Швенченском районе дислоцировано около 500 американских военных от Сил спецопераций США.

Военное руководство из США, побывавшее там в воскресенье, заявило, что эти военные получат системы противовоздушной обороны малой дальности и самоходные артиллерийские системы. Кроме того, американцы разместили истребители F-35 на авиационной базе в литовском Шауляе.

Следует отметить, что с 2019 года американские батальоны регулярно дислоцируются в Литве. Однако раньше там размещалась только одна рота.

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