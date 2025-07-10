В Литву залетел дрон из Беларуси: в минобороны страны НАТО сообщили подробности

Министерство обороны Литвы Довиле Шакалене / © скриншот с видео

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В четверг, 10 июля 2025 года, с территории Беларуси в Литву залетел летательный аппарат, похожий на самодельный беспилотник. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что пока нет признаков того, что объект был намеренно направлен на территорию страны-члена НАТО, и подчеркнула, что он не представлял угрозы для населения.

Об этом сообщает Delfi.

«Мы не видим признаков того, чтобы этот аппарат был сознательно и намеренно направлен на нашу территорию. Но мы продолжаем уяснение обстоятельств, чтобы выяснить, что это за объект, кто его выработал и какой будет окончательная оценка обстоятельств его проникновения в наше воздушное пространство», — отметила Шакалене.

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Министр также подтвердила, что объект оказался беспилотником «Гербера». Она отметила отсутствие какой-либо взрывчатки на борту БПЛА, что свидетельствует о его небоевом назначении и отсутствии непосредственной угрозы для жителей.

«Об опасности, как видите, на этом объекте не было ни одной взрывчатки, он не боевой. Здесь оценка такова — для общества никакой угрозы он не представлял», — добавила министерша.

Шакалене положительно оценила работу всех служб, включая пограничников и ВВС, которые оперативно отреагировали на ситуацию. Она предположила, что этот инцидент был, скорее всего, случайностью. Однако глава Минобороны Литвы предостерегла, что с приближением учений «Запад» количество подобных провокаций на границе может увеличиться, и к этому «надо реалистично отнестись».

Напомним, 10 июля российский БПЛА упал на территории Литвы , являющейся страной НАТО. Военно-воздушные силы Литвы около 11:30 зафиксировали приближающийся к границе страны со стороны Беларуси объект.

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