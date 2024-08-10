В Ливане израильская армия ликвидировала топ-командира ХАМАС

Самер аль-Хадж в Ливане отвечал за запуск ракет и вербовку террористов для нападений на Израиль.
Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по району Сидон в Ливане, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный командир палестинской террористической организации ХАМАС Самер Махмуд аль-Хадж.
Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Старший командир ХАМАС военных сил в лагере "Айн аль-Хильва" в Ливане Самер Махмуд аль-Хадж отвечал за подготовку террористических атак и запуск ракет из Ливана на израильскую территорию. А также отвечал за вербовку и подготовку террористов для нападений на Израиль.
Напомним, 13 июля Армия обороны Израиля ликвидировала в Секторе Газы лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа, организовавшего террористическое нападение на Израиль 7 октября 2023 года.
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