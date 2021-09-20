В Ливане обнаружили "братские могилы" крестоносцев: археологи воссоздали картину их последнего боя

На некоторых костях имеются ранения лезвиями сзади на шее — признак того, что воины могли быть схвачены живыми, прежде чем им отсекли головы.

Во время раскопок замка Святого Людовика возле города Сидон в Ливане археологи обнаружили две братские могилы с останками более 25 молодых людей и мальчиков-подростков, погибших во время крестовых походов. Радиоуглеродная датировка позволяет предположить, что они были европейцами, которые пребывали на Святой Земле в 12-13 веках.

Об этом сообщает сайт Live Science.

Как известно, крестоносцы впервые захватили замок Святого Людовика, где происходили раскопки, сразу после Первого крестового похода в 1110 году. Сидон был ключевым стратегическим портом более века, но дважды был разрушен — сначала частично мамлюками в 1253 году, а затем монголами в 1260 году.

Археологи проанализировали ДНК, а также природные радиоактивные изотопы в зубах мужчин, чтобы подтвердить их рождение в Европе и время гибели в 13 веке.

По мнению исследователей очень вероятно, что солдаты погибли во время одного из этих боев. На всех костях есть колотые и резаные раны от мечей и топоров, а также следы травм от ударов тупых предметов.

Примечательно, что больше ран зафиксировано на спине, чем спереди. Это позволило археологам предположить, что многие из них подвергся нападению сзади, возможно, когда они бежали во время разгрома, а распределение этих ударов позволяет сделать вывод, что нападавшие были всадниками.

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На некоторых костях имеются ранения лезвиями сзади на шее — признак того, что они могли быть схвачены живыми, прежде чем им отсекли головы.

Пряжка ремня, найденная среди костей, указывает на то, что среди крестоносцев были франки родом из региона, который включал в себя современные Бельгию и Францию.

Напомним, ранее в Херсонской области археологи обнаружили хозяйственную печь, возраст которой, по их оценкам, может составлять около 1000 лет.

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