В Ливии мощный шторм унес жизни тысяч людей: фото и видео последствий

В Ливии в результате мощного стихийного бедствия под названием "Даниэль" погибли тысячи человек.

Об этом пишет NBCNews.

Катастрофу вызвал обвал дамбы на Дерной, обвалы смыли в море целые кварталы с их жителями.

"Количество пропавших без вести исчисляется тысячами, а количество погибших превышает 2000. Целые кварталы в Дерне исчезли вместе с их жителями… их смыло водой", – заявили местные власти.

Отмечается, что уровень воды составил более 3 метров.

В Ливии объявили трехдневный траур по погибшим.

"Власти объявили чрезвычайное положение, закрыли школы и магазины и ввели комендантский час. Кроме того, в стране закрыты четыре крупных нефтяных порта – Рас-Лануф, Зуэйтина, Брега и Эс-Сидра", — указано в сообщении.

В Ливии произошел мощный шторм

В Ливии произошел мощный шторм

В Ливии произошел мощный шторм

В Ливии в результате мощного шторма погибли тысячи человек

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