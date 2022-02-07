Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Ливии обнаружили крупную партию наркотиков, "украшенную" изображениями Путина (фото)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Ливии обнаружили крупную партию наркотиков, "украшенную" изображениями Путина (фото)

libyapress2010/Twitter

На днях на другом пляже была найдена партия гашиша с изображением Пабло Эскобара.

На северо-востоке Ливии мужчина нашел на морском побережье более 300 брикетов с гашишем, упакованных в пленку с изображением президента России Владимира Путина. О находке местный мужчина сообщил в полицию.

Об этом пишет The Libya Observer, ссылаясь на местную полицию.

Наркотик обнаружил житель города Эль-Мардж на северо-востоке Ливии 5 февраля. В общей сложности было 323 брикета психотропного вещества, расфасованного в упаковку, на каждой из которых был изображен портрет главы Кремля. Общий вес наркотиков не указывается.

На фотографиях, изображённых на упаковках, Путин одет в классический костюм с черным галстуком.

Издание уточняет, что несколько дней до этого на берегу моря на востоке страны местные жители обнаружили упаковку с гашишем с изображениями Пабло Эскобара.

Предполагается, что появление гашиша на разных пляжах может свидетельствовать о том, что в море затонула контрабандная партия наркотика, предназначавшаяся для одного из наркоторговцев.

Напомним, 100 пакетов с фентанилом нашли в спальне 13-летнего ребенка, умершего от передозировки в школе в США.

Читайте также:

Следующая публикация