В Ливии обнаружили крупную партию наркотиков, "украшенную" изображениями Путина (фото)

На днях на другом пляже была найдена партия гашиша с изображением Пабло Эскобара.

На северо-востоке Ливии мужчина нашел на морском побережье более 300 брикетов с гашишем, упакованных в пленку с изображением президента России Владимира Путина. О находке местный мужчина сообщил в полицию.

Об этом пишет The Libya Observer, ссылаясь на местную полицию.

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Наркотик обнаружил житель города Эль-Мардж на северо-востоке Ливии 5 февраля. В общей сложности было 323 брикета психотропного вещества, расфасованного в упаковку, на каждой из которых был изображен портрет главы Кремля. Общий вес наркотиков не указывается.

На фотографиях, изображённых на упаковках, Путин одет в классический костюм с черным галстуком.

Издание уточняет, что несколько дней до этого на берегу моря на востоке страны местные жители обнаружили упаковку с гашишем с изображениями Пабло Эскобара.

Предполагается, что появление гашиша на разных пляжах может свидетельствовать о том, что в море затонула контрабандная партия наркотика, предназначавшаяся для одного из наркоторговцев.

المرج # .. أحد المواطنين يعثر على من كمية الحشيش تحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, ويقوم بتسليمها لفرع الإدارة العامة للبحث الجنائي المرج, ومنها لجهاز مكافحة المخدرات فرع المرج. pic.twitter.com/XuJCNFGoVU — ليبيا لايف (@libyalive218) February 6, 2022

Напомним, 100 пакетов с фентанилом нашли в спальне 13-летнего ребенка, умершего от передозировки в школе в США.