В Ливии погибли уже более 5 тысяч человек – наводнения снесли в море жилые кварталы (фото, видео)

В Ливии из-за наводнений и обрушения плотины произошла масштабная катастрофа с жертвами.

В Ливии по меньшей мере 5300 человек считаются погибшими и 10 000 пропавшими без вести после того, как ливни на северо-востоке страны повлекли за собой разрушение двух дамб, что привело к притоку воды в уже затопленные районы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственные СМИ Ливии.

Министр здравоохранения восточной администрации Ливии Отман Абдулджалил сообщил, что в городе Дерна, потерпевшем наибольшие разрушения, до 6 000 человек считаются пропавшими без вести. Он назвал ситуацию "катастрофической" – в городе целые кварталы смыло в море.

Разрушение в Ливии из-за наводнений/Фото: скриншот

Власти Ливии объявили чрезвычайное положение, закрыли школы и магазины и ввели комендантский час. Кроме того, в стране закрыты четыре больших нефтяных порта.

Больницы в Дерне больше не работают, а морги переполнены, рассказал представитель службы экстренной и скорой помощи Усама Али.

Ая, имеющая двоюродных братьев и сестер в Дерне, сказала, что не может связаться с ними после наводнения.

"Я очень переживаю за них. У меня есть два двоюродных брата, которые живут в Дерне. Все коммуникации не работают, и я не знаю, живы ли они на данный момент. Очень страшно смотреть видео из Дерны. Мы все напуганы", — сказала она.

Напомним, в Китае из-за тайфуна и тропического шторма затопило дороги – люди заблокированы.

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