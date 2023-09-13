В Ливии погибли уже более 5 тысяч человек – наводнения снесли в море жилые кварталы (фото, видео)

В Ливии из-за наводнений и обрушения плотины произошла масштабная катастрофа с жертвами.
В Ливии по меньшей мере 5300 человек считаются погибшими и 10 000 пропавшими без вести после того, как ливни на северо-востоке страны повлекли за собой разрушение двух дамб, что привело к притоку воды в уже затопленные районы.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственные СМИ Ливии.
Министр здравоохранения восточной администрации Ливии Отман Абдулджалил сообщил, что в городе Дерна, потерпевшем наибольшие разрушения, до 6 000 человек считаются пропавшими без вести. Он назвал ситуацию "катастрофической" – в городе целые кварталы смыло в море.
Власти Ливии объявили чрезвычайное положение, закрыли школы и магазины и ввели комендантский час. Кроме того, в стране закрыты четыре больших нефтяных порта.
В настоящее время flood hits Дерна в Ливии. #Flood #Libya #Derna pic.twitter.com/VUTIVZfVjW— JournoTurk (@journoturk) September 11, 2023
Больницы в Дерне больше не работают, а морги переполнены, рассказал представитель службы экстренной и скорой помощи Усама Али.
Pray for Libya— P.Okey (@princewell_okey) September 13, 2023
Ya Allah help these people.
Автомобиль может быть зарезанным от деревьев в зарослях, связанных с burst dam в Ливии.
Tornado #Daniel rages in #Libya На территории Бенгхази. На территории территорий, Греции, Турции , Болгарии, многогранной природе, плодородной природе .
Ая, имеющая двоюродных братьев и сестер в Дерне, сказала, что не может связаться с ними после наводнения.
"Я очень переживаю за них. У меня есть два двоюродных брата, которые живут в Дерне. Все коммуникации не работают, и я не знаю, живы ли они на данный момент. Очень страшно смотреть видео из Дерны. Мы все напуганы", — сказала она.
Великолепный flooding в Эль-Ябал Эль-Ахдар, достопримечательность #Libya. Thousands trapped под ростом waters. Tornado #Daniel rages in #Libya На улице #Benghazi. На территории территорий, Греции, Турции и Болгарии, многогранной природы # Лидия pic.twitter.com/MbR3zdOz9u— P.Okey (@princewell_okey) September 13, 2023
Напомним, в Китае из-за тайфуна и тропического шторма затопило дороги – люди заблокированы.
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