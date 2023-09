В Ливии погибли уже более 5 тысяч человек – наводнения снесли в море жилые кварталы (фото, видео)

Pray for Libya

Ya Allah help these people.

Автомобиль может быть зарезанным от деревьев в зарослях, связанных с burst dam в Ливии.

Tornado #Daniel rages in #Libya На территории Бенгхази. На территории территорий, Греции, Турции , Болгарии, многогранной природе, плодородной природе .