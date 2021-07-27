В Ливии в результате опрокидывания лодки погибли 57 мигрантов, направлявшихся в Европу

В Ливии в результате опрокидывания лодки погибли 57 мигрантов, направлявшихся в Европу

Жертвами инцидента стали, в частности, 20 женщин и двое детей.

В Ливии в понедельник, 26 июля, в результате опрокидывания лодки погибли по меньшей мере 57 мигрантов, направлявшихся в Европу.

Об этом со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ) сообщает AFP.

"В ужасе от еще одной болезненной гибели людей у побережья Ливии, — написал глава миссии МОМ в Ливии Федерико Сода в своем микроблоге в Twitter. — Молчание и бездействие недопустимы".

Отмечается, что судно затонуло у ливийского порта Хомс, примерно в 120 километрах к востоку от столицы Триполи. По словам людей, которые смогли спастись, жертвами инцидента стали, в частности, 20 женщин и двое детей. Причины аварии выясняются.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в первой половине этого года ливийская береговая охрана задержала более 13 тысяч людей, что превышает общий показатель 2020 года.

Ранее в этом месяце МОМ заявляла, что количество людей, погибших при попытке пересечь Средиземное море, в первой половине 2021 года почти удвоилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Боевые действия в Ливии начались в 2011 году после свержения власти ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Страна разделилась между правительством на востоке, союзником которого являлся военный командир Халифа Хафтар, и правительством национального единства в Триполи на западе.

В октябре прошлого года конкурирующие стороны подписали перемирие, начав процесс под руководством ООН, во время которого образовалось новое переходное правительство.

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