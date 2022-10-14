В Лондоне эко-активистки облили супом "Подсолнухи" Ван Гога: стоимость полотна оценивают в 82 млн долларов

В Лондоне активисты испортили одно из самых известных полотен Ван Гога. Две девушки вылили на картину томатный суп. Стоимость работы художника оценивают в 82 млн долларов.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Как отмечается, группа климатических протестующих облили жидкостью картину Ван Гога "Подсолнухи". Холст является одним из важнейших сокровищ галереи. На такой протест решились 21-летняя Фиби Пламмер из Лондона и ее коллега 20-летняя Анна Холланд.

После того, как инцидент уже произошел, комнату галереи освободили от посетителей и вызвали полицию. Сейчас на месте работают офицеры. На раме есть небольшие повреждения, но картина невредима, отметили в Национальной галерее.

К слову, картина является одним из самых известных в мире изображений, написанных голландским художником Ван Гогом, когда он жил на юге Франции. Изображение, как и большинство его работ, воспевает красоту обычных повседневных предметов – цветы, стулья, ботинки. В 1987 году одна из серий была продана за 39 миллионов долларов.

Напомним, что американский миллиардер и изобретатель, основатель SpaceX Илон Маск, поддерживавший Украину в начале полномасштабного российского вторжения, сегодня призывает Киев к фактической капитуляции.

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