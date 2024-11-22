В Лондоне эвакуировали терминал аэропорта "Гатвик" из-за "инцидента с безопасностью": что случилось

Также сообщается, что утром у посольства США в Лондоне произошел "контролируемый взрыв".

Южный терминал лондонского аэропорта "Гатвик" был эвакуирован 22 ноября в 10:50 из-за "инцидента с безопасностью". Пассажиры не могут попасть в этот терминал.

Об этом сообщает SsureyLive.

Аэропорт "Гатвик" опубликовал заявления в соцсети X:

"Значительная часть южного терминала была эвакуирована в качестве меры пресечения, пока мы продолжаем расследование инцидента с безопасностью. Пассажиры не смогут войти в Южный терминал, пока это продолжается".

"Безопасность и безопасность наших пассажиров и персонала остается нашим главным приоритетом. Мы упорно работаем над решением проблемы как можно скорее", – добавили в аэропорту.

Полиция Сассекса сообщила, что вокруг южного терминала аэропорта установлена граница безопасности после обнаружения в багаже предположительно запрещенного предмета. На место была вызвана полиция, и в качестве меры пресечения разворачивается группа обезвреживания боеприпасов.

Инцидент вызвал значительные проблемы, потому что некоторые дороги вокруг южного терминала были закрыты. Полиция рекомендует людям по возможности избегать этого района.

Станции метро, такие как лондонская "Виктория", посоветовали пассажирам не ездить в аэропорт "Гатвик", пока инцидент не будет решен.

Также сообщается, что 22 ноября у посольства США в Лондоне произошел "контролируемый взрыв". Полиция сообщила, что офицеры исследуют "подозрительный пакет". Подтверждено, что это был контролируемый взрыв, совершенный специалистами. Дальнейшие подробности пока неизвестны.

К слову, ранее на севере Германии арестовали 17-летнего подростка, который мог готовить теракт на одной из рождественских ярмарок.

Читайте также: