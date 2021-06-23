В Лондоне из-за коронавируса закрылся магазин, который пережила две мировые войны и "испанку"

Впервые магазин «Артур Билл» открылась аж 400 лет назад.

В центре Лондоне закрывается один из старейших магазинов, который пережил пандемию «испанки» и две мировые войны, но не коронавирус.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Впервые магазин «Артур Билл» открылась аж 400 лет назад. Здесь продавали снаряжения для лодок, от обычных веревок к моряцких сапог. Заведение было клиентов даже в Букингемском дворце.

Пандемия коронавируса сильно ударила по доходам учреждения. Поэтому владелец теперь вынужден продать здание.

Однако уже вскоре товары из магазина «Артур Билл» начнут продавать онлайн. Для этого разрабатывают специальный сайт.

Новости мира: в центре Лондона из-за пандемии закрывается 400-летний магазин

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