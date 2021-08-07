В Лондоне неизвестный с ножом напал на полицейских

В Лондоне неизвестный с ножом напал на полицейских

Подозреваемый в нападении был задержан на месте преступления.

В столице Великобритании — Лондоне — неизвестный мужчина с ножом напал на полицейских. Ранения получили по меньшей мере двое полицейских и еще один человек.

Об этом сообщает городская полиция в Twitter.

По ее информации, пострадавших доставили в больницу.

"Пострадавшие в результате этого инцидента офицеры выписаны из больницы и выздоравливают дома. 61-летний мужчина, получивший ножевое ранение, был осмотрен врачами. Его жизни ничто не угрожает", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый в нападении был задержан на месте преступления. Также задержаны еще два человека.

Напомним:

В японском Токио, где проходит Олимпиада, в пригородном поезде мужчина напал на попутчиков с ножом. В результате ранения получили 10 пассажиров.

Новости мира: в Пентагоне неизвестный ножом убил офицера полиции - нападающего застрелили

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку