В Лондоне неизвестный с ножом напал на полицейских

Подозреваемый в нападении был задержан на месте преступления.
В столице Великобритании — Лондоне — неизвестный мужчина с ножом напал на полицейских. Ранения получили по меньшей мере двое полицейских и еще один человек.
Об этом сообщает городская полиция в Twitter.
По ее информации, пострадавших доставили в больницу.
"Пострадавшие в результате этого инцидента офицеры выписаны из больницы и выздоравливают дома. 61-летний мужчина, получивший ножевое ранение, был осмотрен врачами. Его жизни ничто не угрожает", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый в нападении был задержан на месте преступления. Также задержаны еще два человека.
Напомним:
В японском Токио, где проходит Олимпиада, в пригородном поезде мужчина напал на попутчиков с ножом. В результате ранения получили 10 пассажиров.