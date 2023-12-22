В Лондоне похитили новую работу Бенкси сразу после того, как она появилась (фото, видео)

В Лондоне похитили антивоенную работу уличного художника Бенкси, одного из самых известных в мире представителей стрит-арта.

Менее чем через час после того, как Бенкси подтвердил авторство своего нового стрит-арта в Лондоне, работу похитили. По свидетельствам очевидцев, предмет искусства забрали двое мужчин в гражданской одежде и увезли в неизвестном направлении.

Об этом пишет Daily Mail.

Бэнкси нарисовал свою работу на дорожном знаке STOP. На нем он изобразил три беспилотника. Однако сразу после того, как художник в своих соцсетях подтвердил авторство и указал адрес, где размещено произведение, его украли. Свидетелями стали лондонцы, специально приехавшие, чтобы посмотреть на новую работу Бэнкси.

Банксовый художественный столик в South London (Peckham) pic.twitter.com/xZwBBTohmO — YourLegalAssistantUK (@PopCultureSol) December 22, 2023

Один из лучших меток нового банковского счета в Лондоне (Full Video) pic.twitter.com/ZbJoiwYVCV — GDTV (@groundeadtv) December 22, 2023

Now you see it, now you don't: Banksy stop sign taken from London street soon after it appears https://t.co/XDXhuAkxW4 — Zaheer (@ZaheerManda) December 22, 2023

Следует отметить, что это уже не первый случай воровства работ Бенкси с улиц. В конце 2022 года в Гостомеле под Киевом местный житель пытался похитить граффити Бенкси с изображением женщины в противогазе с огнетушителем в руках. Он срезал рисунок со стены вместе со штукатуркой и пытался перевезти произведение с помощью деревянных досок и полиэтилена. Произведение удалось вернуть, подозреваемому сообщили о подозрении в покушении на кражу в особо крупном размере в условиях военного положения.

Кроме того, в 2019 году был похищен граффити Бенкси, сделанный на дверях музыкального клуба "Батаклан" в Париже, где в результате теракта 2015 года погибли 90 человек. Уличные работы Бенкси также часто подвергаются вандализму.

Кто такой Бэнкси

Бэнкси – один из известнейших в мире художников стрит-арта. Кто именно скрывается за этим псевдонимом – мужчина, женщина или творческий коллектив – неизвестно. Граффити Бенкси нередко появляются в точках социальных и военных конфликтов. Они включают в себя антивоенные высказывания и призывы к социальной справедливости.

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