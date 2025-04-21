В Лондоне показали реконструкцию распятия Иисуса Христа под песню "Пливе кача": видео

Пасхальная реконструкция страстей Христовых на Трафальгарской площади / © скриншот с видео

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В Лондоне на Трафальгарской площади в Страстную пятницу, 18 апреля, состоялась традиционная пасхальная реконструкция страстей Христовых — The Passion of Jesus 2025. Но в этом году одна деталь особенно поразила зрителей: во время сцены распятия Иисуса Христа звучала украинская песня-реквием «Гей, пливе кача».

Эта композиция приобрела особое значение в Украине как символ скорби за погибшими героями Майдана и войны против России с 2014 года. Видео с события опубликовала в Facebook львовянка Анна Ковальская.

«Покажу вам отрывок видео с реконструкции распятия Иисуса Христа, состоявшейся 18 апреля 2025 года на Трафальгарской площади в Лондоне: The Passion of Jesus 2025 — Trafalgar Square, London. Меня поразило, под какую песню это происходило. Послушайте, пожалуйста. "Пливе Кача" — это невероятно…», — написала львовянка.

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Песня «Пливе кача» — древний лемковский реквием, ставший символом памяти в Украине после событий Революции Достоинства в 2014 году. С тех пор ее часто используют во время траурных церемоний, прощаний с погибшими военными, и она приобретает еще более глубокое значение в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины.

Дата публикации 14:02, 21.04.25 Количество просмотров 42 В Лондоне показали реконструкцию распятия Иисуса Христа под песню «Пливе кача»

Напомним, Папа Римский Франциск скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля. В последнее время он болел.